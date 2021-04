Sarà il signor Giuseppe Collu della sezione di Cagliari a dirigere la sfida di domani valevole per la trentasettesima giornata del girone A di Serie C tra Pro Vercelli e Piacenza.

Terza volta a dirigere le bianche casacche per Collu, nei due precedenti una vittoria e una sconfitta per la Pro, zero a due a Lecco l'anno scorso, riscatto quest'anno nel successo due a uno in casa della Pergolettese.