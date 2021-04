Benevento. Inzaghi ne convoca 22 per l'Udinese: emergenza in difesa

Ha gli uomini contati i difesa mister Pippo Inzaghi, allenatore del Benevento, in vista del match di domani contro l'Udinese al "Vigorito", fischio di inizio alle ore 12:30. Letizia, infatti, non sarà della contesa e la sua assenza si aggiunge a quelle di Tuia e Foulon. Saranno, quindi, solo quattro più i il giovane Pastina gli elementi a disposizione del tecnico giallorosso per la linea di difensiva. Oltre ai già citati, non saranno presenti Tello, Caprari e Moncini mentre è stato recuperato Sau.

Questa la lista dei convocati:

PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori.

DIFENSORI: De Paoli, Barba, Caldirola, Glik, Pastina.

CENTROCAMPISTI: Schiattarella, Dabo, Viola, Diambo, Hetemaj, Ionita, Improta, R. Insigne.

ATTACCANTI: Iago Falque, Sau, Di Serio, Gaich, Lapadula.