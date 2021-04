Benevento. Inzaghi: "L'Udinese non è solo De Paul, sarà gara tosta"

Consueta conferenza stampa per mister Filippo Inzaghi: il tecnico del Benevento ha parlato dalla sala stampa del "Vigorito" alla vigilia del match di domani contro l'Udinese. Queste le parole dell'allenatore giallorosso:

"La squadra sta bene: se ci saranno cambi è perché ci sono calciatori che magari nelle ultime partite sono entrati e che meritano il posto da titolare. Comunque saranno, come sempre, importanti i cambi.

Caprari, Letizia e Tello non si sono allenati e non voglio rischiarli, speriamo di recuperarli per la prossima partita. Sau ci sarà.

L'Udinese è una squadra tosta che non mi aspettavo di trovare in questa posizione a questo punto della stagione vista la qualità della rosa che vanta uomini come De Paul e Pereyra. Mi aspetto che attacchino da subito e che non vengano per aspettarci.

In Serie A tutte le partite sono importanti, nessuno ci ha regalato i nostri 31 punti e ne abbiamo ancora 3 di vantaggio sulla terzultima. Dipendiamo solo da noi. Il risultato del Genoa di oggi ci da maggiore slancio e ci fa capire quanto importante sia stato il pareggio di mercoledì.

Viola sta bene e può reggere le due partite: è chiaro che bisogna fare delle scelte perché se giocherà lui starà fuori Schiattarella che per noi è importantissimo.

Lapadula ha fatto una grande partita a Genova condita da un gran gol: è in un buon momento così come tutta la squadra che crea sempre tante occasioni.

Iago Falque, in caso di 3-5-2, potrebbe fare anche la seconda punta. Il suo ruolo ideale è quello di trequartista nel 4-3-2-1 che potremmo riproporre domani.

De Paul è forte ma non penso a fermare solo lui, pur se importantissimo per il gioco avversario. L'argentino c'era anche all'andata e abbiamo vinto in trasferta.

Non mi interessa pensare alle altre squadre, per fortuna non dobbiamo aspettare i risultati delle altre ma solo pensare alla nostra partita.

Al di là del risultato, con l'Udinese dovremo dare continuità al pareggio di Genova: sappiamo che il campionato non finisce domani ma vogliamo portare a casa i tre punti".