Parma-Crotone 3-4: gli squali credono ancora alla A, i ducali no

Al termine di un incontro ricchissimo di emozioni e gol, il Crotone di Serse Cosmi esce vittorioso dal "Tardini" battendo il Parma di Roberto D'Aversa per 4-3.

Calabresi subito in vantaggio con la prima rete in campionato di Magallan al 14'. La gioia non dura molto perché Hernani bissa il gol dello scorso turno contro la Juventus e sigla l'1-1. Il Crotone, però, ha una marcia in più specie negli uomini d'attacco e in 4', tra il 42' e il 46', si porta sull'1-3 prima con Simy e poi con Ounas.

L'aver chiuso la prima frazione con un margine di due gol rilassa il Crotone che subisce la rimonta del Parma che la rimette in parità prima con Gervinho e poi con Hernani, rispettivamente al 49' e al 54'. Il Crotone si lancia in avanti e raccoglie al 69' i frutti degli sforzi fatti: Osorio commette in area emiliana e l'arbitro Rapuano, con l'aiuto del VAR, assegna il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Simy che si conferma cecchino infallibile dagli 11 metri e sigla la rete del definitivo 3-4, sua 19a marcatura in campionato.

In caso di sconfitta il Crotone sarebbe stato matematicamente retrocesso in Serie B ma i ragazzi di Cosmi hanno dimostrato che venderanno cara la pelle fino alla fine. Il Parma, invece, ha dimostrato di non aver ancora assorbito l'incredibile sconfitta in rimonta subita nel turno infrasettimanale in casa del Cagliari.

IL TABELLINO

CLASSIFICA