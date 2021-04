Benevento-Udinese: le probabili formazioni in campo al "Vigorito"

Il match di domani tra Benevento e Udinese rappresenta una tappa fondamentale verso il cammino per la permanenza in Serie A di entrambe le squadre. Sia mister Inzaghi, allenatore dei giallorossi, che mister Gotti, tecnico dei bianconeri friulani, devono fare i conti con diverse assenze. Diamo uno sguardo ai possibili titolari del lunch-match della domenica calcistica.

QUI BENEVENTO - Inzaghi ha gli uomini contati in difesa. Oltre Tuia, uscito anzitempo dal match contro il Genoa e sui cui tempi di recupero il tecnico non si è sbilanciato in conferenza stampa, mancheranno anche Letizia, che non ha ancora recuperato dal lieve infortunio che lo ha tenuto fuori anche contro il Genoa, e Foulon. Si va, quindi, verso la conferma del 3-5-2 con, davanti a Montipò, Glick, Caldirola e Barba. In mediana, Viola dovrebbe essere chiamato ad uno sforzo supplementare dopo la gara di Genova; insieme a lui dovrebbero esserci Hetemaj e Ionita con Depaoli e Improta larghi sulle fasce. Non è da escludere una soluzione con Ionita quinto di destra e Dabo a dar man forte al centro. In attacco confermata la coppia Gaich-Lapadula.

QUI UDINESE - L'ultimo assente, in ordine di tempo, in casa friulana è la punta Nestorovski, che ha terminato anzitempo la sua stagione come Jajalo, Deulofeu e Pussetto. Con Musso tra i pali, in difesa dovrebbero esserci Samir, Nuytinck (in ballottaggio con Becao) e Bonifazi. In mediana, De Paul con Arslan e Walace al centro; sulle fasce dovrebbero agire Stryger-Larsen e Ouwejan. In attacco, Llorente dovrebbe stringere i denti e scendere in campo dal 1' con Pereyra a supporto. Da non escludere l'utilizzo del giovane Braaf dal 1' con Pereyra che, in questo caso, scalerebbe sulla linea dei centrocampisti al posto di uno tra Arslan e Walace.

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Glick, Caldirola, Barba; Depaoli, Ionita, Viola, Hetemaj, Improta; Gaich, Lapadula; all.: Inzaghi F.

UDINESE (3-5-2): Musso; Bonifazi, Nuytinck (Becao), Bonifazi; Stryger Larsen, Arslan, De Paul, Walace, Ouwejan; Pereyra, Llorente; all.: Gotti.