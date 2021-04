Sassuolo-Sampdoria 1-0, l'Europa non è lontana

In un sabato sera che sa di primavera vista la temperatura piacevole, i neroverdi ospitano al Mapei Stadium la Sampdoria di Claudio Ranieri. Una partita sulla carta non di altissime motivazioni vista la posizione tranquilla di entrambe le squadre, ma il Sassuolo spera ancora nell'Europa.

Nel primo tempo la gara ha un buon ritmo, la prima occasione da gol è di marca neroverde con un gran tiro da fuori area di Berardi che trova pronto Audero nella respinta. La Sampdoria non si fa pregare e risponde con un tiro non perfetto di Keità che trova il tap-in di Jankto da pochi metri, ma incredibilmente si stampa sul palo a porta vuota. Al 26' Traorè trova il gol portando in vantaggio i suoi, ma la gioia dura poco perchè l'arbitro annulla per fuorigioco del centrocampista ivoriano.

Nella ripresa la gara si abbassa di tono, le due squadre cercano il fraseggio senza però creare grandi palle gol. Gol che arriva al minuto 70: Colley rinvia male un cross di Locatelli, la palla finisce nella disponibilità di Berardi che in rovesciata mette in rete. Sassuolo in vantaggio con merito. La Doria fatica a reagire, ci prova Keità con un tiro alto. Nel finale brivido nell'area neroverde, tiro di La Gumina che sbatte contro il braccio di Ferrari. Per l'arbitro non c'è niente. La partita finisce cosi 1-0, per il Sassuolo arriva la quarta vittoria consecutiva, -3 dalla Roma al settimo posto che potrebbe significare Europa.