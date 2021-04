Benevento. Vigorito: "Squadra in silenzio stampa, meglio non parlare"

E' il presidente Vigorito a parlare dopo la sconfitta subita in casa dal Benevento contro l'Udinese, un k.o che complica molto i piani salvezza della squadra di Inzaghi. Queste le parole del massimo dirigente della Strega:

“Il silenzio stampa è una mia decisione perché è meglio non parlare a caldo dopo una gara per noi decisiva. Non è una protesta ma, qualche volta, si ha la necessita di stare i silenzio. Chiedo a tutto l'ambiente di comprendere la tristezza del momento. La squadra, specie negli ultimi tempi, è in difficoltà ed è meglio lasciare in pace giocatori e allenatore. Tutto ciò è dettato dall'amarezza di oggi".