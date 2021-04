Udinese. Gotti: "Ottima vittoria ma abbiamo commesso tanti errori"

Al canale ufficiale dell'Udinese, il tecnico Luca Gotti ha commentato la vittoria ottenuta in casa del Benevento che mette i bianconeri in ottima posizione sul cammino verso la salvezza.

MOLINA - Si era reso protagonista sfortunato sui due rigori. E' un ragazzo di 20 anni che si sta affacciando alla serie A, poteva sentirsi protagonista in negativo. Nei giorni scorsi ho fatto una chiacchierata con lui, l'ho sentito fiducioso e voglioso di ribattere colpo su colpo.

IL CERCHIO FINALE - Il cerchio in mezzo al campo è la condivisione di un percorso fatto in un anno e 33 partite in cui ci siamo fatti 39 punti e in cui non ci ha regalato niente nessuno. Fino al 2-0 sembrava ci fossero i presupposti per poter gestire la partita con grande personalità, poi ci siamo fatti gol subito noi e questo ha generato preoccupazione e siamo diventati brutti, imprecisi, preoccupati. Alla fine del primo tempo abbiamo cambiato qualcosa. Ma abbiamo comunque sbagliato tante cose, sulle quali siamo normalmente bravi.

MUSSO - Oggi gli perdoniamo l'errore indotto, ma la cosa peggiore è ad errore aggiungere errore.

BRAAF - Valuteremo giorno per giorno lui e gli altri. C'è Braaf, c'è Forestieri, Makengo, Micin, devo valutare tutti.

DECIMO POSTO - Abbiamo cinque partite, vediamo di prenderci tutto quello che possiamo prenderci".