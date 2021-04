Juve Stabia-Foggia: le formazioni ufficiali

Scenderanno in campo alle ore 17.30 allo stadio "Romeo Menti" di Castellammare di Stabia le formazioni di Juve Stabia e Foggia, nel match valevole per la 37a giornata del girone C di Lega Pro.

Queste le formazioni ufficiali:

Juve Stabia: Farroni, Mulè, Troest, Caldore, Scaccabarozzi, Berardocco, Vallocchia, Rizzo, Orlando, Borrelli, Marotta. All. Fantacci

Foggia: Di Stasio, Galeotafiore, Gavazzi, Agostinone, D'Andrea, Turi, Iurato, Rocca, Di Jenno, Curcio, Balde. All. Marchionni