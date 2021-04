Cavese retrocessa in D: il k.o. di Palermo mette fine alle speranze

La Cavese è ufficialmente retrocessa in Serie D: la sconfitta rimediata col Palermo dà la certezza matematica della retrocessione.

Il 3 a 2 rimediato al Barbera mette, di fatto, fine al campionato degli aquilotti che lasciano la categoria con 180 minuti di anticipo. Fallito l'obiettivo della salvezza diretta, fallito anche quello di qualificarsi ai playout.

Una stagione raccapricciante per i metelliani: innumerevoli gli errori di società e squadra. Una brutta pagina di sport per la piazza di Cava de' Tirreni e per la Cavese che torna nell'abisso dei Dilettanti.

Il tabellino della gara odierna.

PALERMO (3-4-2-1): Pelagotti; Accardi, E. Lancini (57' Marong), Marconi; Doda (67' Luperini), Broh, De Rose, Valente; Kanoutè (73' Odjer), Floriano (57'' Santana); Rauti. A disp.: Faraone, Martin, Silipo. All. Filippi.

CAVESE (4-3-2-1): Kucich (29' Russo); Matino, De Franco, N. Lancini (62' Nunziante), De Vito; Cuccurullo (72' Scoppa), Pompetti (72' De Rosa), Matera; Bubas, Senesi; Gatto (62' Gerardi). A disp.: Marzupio, Natalucci, Ricchi, Senese, De Marco, Favasuli, Calderini. All. Grottola (Maiuri squalificato).

ARBITRO: Delrio di Reggio Emilia (Bonomo-Dell'Orco).

MARCATORI: 10' Bubas, 26' E. Lancini, 31' Valente, 76' Matera, 83' Rauti