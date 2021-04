Il Potenza chiude la stagione a 39 punti: 0-0 al Torre di Pagani

Si chiude con 39 punti la stagione del Potenza. La formazione di Gallo termina la stagione regolare con una giornata d'anticipo rispetto alle altre formazioni del girone C di serie C ed impatta per 0-0 contro la Paganese. Il primo tempo si chiude a reti inviolate senza sussulti. Ad inizio ripresa è Salvemini a colpire il palo rendendosi pericoloso per gli ospiti e successivamente è Zanini per i padroni di casa a trovare la respinta di Marcone. Ospiti sfortunati poco dopo quando colpiscono la traversa con Coppola. La Paganese ci prova con Carotenuto e Raffini ma non sono precisi. Poi è Sandri con un tiro potente fuori misura. Termina a reti inviolate la sfida del Torre: la Paganese è ufficialmente in zona play-out.

PAGANESE 0

POTENZA 0

PAGANESE (3-5-2): Baiocco; Schiavino, Sbampato, Sirignano; Carotenuto (67′ Guadagni), Onescu, Bramati (61′ Gaeta), Zanini, Mattia (76′ Cernuto); Mendicino, Raffini (67′ Scarpa). A disp.: Campani, Bovenzi, Esposito, Di Palma, Cigagna, Curci, Bonavolontà. Allenatore: Di Napoli.

POTENZA (4-3-1-2): Marcone; Coccia, Conson, Gigli, Nigro; Zampa, Sandri (71′ Volpe), Coppola (89′ Lauro); Ricci (71′ Bruzzo); Romero (86′ Cavaliere), Salvemini (71′ Di Livio). A disp.: Santopadre, Noce, Panico, Mazzeo, Fontana, Bucolo. Allenatore: Gallo.

ARBITRO: Luciani di Roma 1 (Dell'Olio-Rinaldi).

NOTE: Ammoniti: Carotenuto e Schiavino (PA); Conson (PO).