Potenza, è attesa per oggi la proposta della Sbm per l'acquisizione

Al termine della gara di Pagani dove il Potenza ha concluso ufficialmente la stagione, il presidente Salvatore Caiata ha fatto il punto della situazione sull'incontro avuto con un gruppo di imprenditori potentini hanno deciso di fare fondo comune per la prossima stagione. "In questi quattro anni mi fa piacere che il nostro progetto ormai sia radicato sul territorio e abbia credibilità. E' stato bello apprendere da un gruppo di amici la volontà di dare una mano concreta a questa società - prosegue il numero uno rossoblu. In settimana vedrò i miei soci e capiremo in quale direzione muoverci. Poi si vedrà. Voglio precisare che non ho ricevuto nessuna offerte da parte di nessun gruppo interessato all'acquisizione del Potenza". In merito all'acquisizione arriverà oggi dalla società milanese Sbm, che ha in mente un progetto infrastrutturale sul capoluogo, e che ha come riferimento Maurizio Fontana. Se la proposta dovesse trovare riscontro favorevole, Caiata potrebbe passare la mano.