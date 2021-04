Benevento. Per i bookmaker la salvezza è discorso a due con lo Spezia

Dopo i risultati maturati nella giornata di ieri, alla quale mancano ancora le due partite in programma oggi Torino-Napoli e Lazio-Milan, sono cambiate anche le quote per la salvezza.

La pesante sconfitta del Benevento contro l'Udinese, con i giallorossi che nel girone di ritorno hanno vinto una sola partita, fa della squadra di Pippo Inzaghi la più seria candidata a scendere in Serie B dopo, ovviamente, Crotone e Parma. Secondo gli analisti del sito Stanleybet.it, infatti, la quota che vedrebbe i sanniti come seria candidata alla retrocessione è 2.

Una delle dirette avversarie del Benevento, il Cagliari, reduce da tre vittorie consecutive, vede salire la sua quota per la retrocessione a 4,75. Lo Spezia, che ha due punti in più della coppia formata dal club sardo e da quello sannita, è dato a 3,50.

Torino e Fiorentina, invece, per gli scommettitori possono stare tranquille con le rispettive quote che salgono a 6,50 per i granata e 7,50 per i viola. Il Genoa, addirittura, ha visto salire la sua quota per la retrocessione a 12: per ogni euro scommesso se ne vincerebbero 12 in caso di discesa in B dei rossoblù.