Gallo chiude con una media da play-off: 22 punti in 15 partite

Si è chiuso ieri a Pagani il ciclo di 15 partite che ha visto protagonista Fabio Gallo sulla panchina del Potenza. Il tecnico di Bollate ha ottenuto con lo 0-0 del Torre 22 punti, frutto di 6 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. Una media da play-off di 1,47 punti (1,46 periodico per essere precisi arrotondata per eccesso, ndr) che certifica il lavoro certosino della società nel mercato di riparazione a gennaio, e dello staff dell'allenatore lombardo, con gli arrivi di Bucolo, Gigli, Mazzeo e Romero su tutti, oltre alla certezza Marcone pescato tra gli svincolati e al ritrovato Baclet decisivo nel momento di maggiore spinta per la salvezza. Si può ripartire con Gallo e con un buona parte del gruppo. Poi sarà importante ritoccare la rosa.