L'ex Matera Giovanni Di Lorenzo, dopo aver spiccato il volo dalla Città dei Sassi verso Empoli, come tutti sanno è riuscito ad approdare in un top club come il Napoli. Nella partita odierna dei partenopei con il Torino, l'attuale numero 22 (con i biancazzurri aveva il 23) toccherà le 101 presenze in Serie A. Un bel traguardo per lui, l'ennesima conferma per chi ha potuto apprezzarlo al XXI Settembre.