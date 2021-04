Serie A. Comunicate date e orari per le giornate dalla 35a alla 37a

La Lega Serie A ha pubblicato il comunicato con il quale ha definito date e orari per le partite delle giornate dalla 35a alla 37a. Per quanto riguarda, invece, la 38a giornata, date e orari verranno comunicate in seguito.

Nello specifico, il Benevento affronterà nell'ordine Cagliari (C), Atalanta (T) e Crotone (C) con queste date e a questi orari:

35a Giornata (clicca per vedere il turno completo)

Benevento - Cagliari – domenica 9 maggio, ore 15

36a Giornata

Atalanta - Benevento – mercoledì 12 maggio, ore 20:45

37a Giornata

Benevento - Crotone – domenica 16 maggio, ore 15.

Definita anche la data del recupero della gara Lazio-Torino, inizialmente programmata per lo scorso 2 marzo 2021, che sarà disputata il prossimo 18 maggio alle ore 20:30.