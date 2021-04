Serie D girone H: le designazioni arbitrali

Nella giornata di mercoledì si giocheranno le partite rinviate nei turni precedenti. Le partite per quanto riguarda il girone H di Serie D saranno tre: Bitonto-Team Altamura, valido per la 21esima giornata; Nardò-Fasano per la 24esima; Real Aversa-Taranto valida per la 25esima giornata.

Ecco, dunque, le designazioni arbitrali:

BITONTO-TEAM ALTAMURA assegnata Gianluca Renzi di Pesaro

NARDO'-FASANO assegnata a Matteo Mori di La Spezia

REAL AVERSA-TARANTO assegnata a Emanuele Ceriello di Chiari