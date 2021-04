Pro Vercelli-Piacenza 0-2, settimana nera per la Pro

La Pro Vercelli bissa la sconfitta del recupero contro il Lecco perdendo in casa anche contro il Piacenza e dimostrando il momento difficile in cui sono le bianche casacche dopo lo stop per il covid; Modesto ha un paio di settimane per far tornare Comi e compagni al top della forma ma ci vorrà una Pro ben diversa per poter far strada nei play-off.

La cronaca Piacenza subito pericoloso al 5’, Pedone grazia la Pro dopo un’uscita indecisa di Saro; al 7’ si vedono i padroni di casa con Zerbin, blocca Stucchi. Al 12’ ancora Zerbin manca di un soffio la deviazione vincente, dopo una fase di studio arriva la rete del Piacenza con un colpo di testa di Cesarini; la Pro accusa il colpo, tre minuti dopo l’uno a zero Saro deve compiere un grande intervento su Gonzi per evitare guai, prima della pausa bella parata di Stucchi su Della Morte.

La ripresa non vede una Pro arrembante come ci si aspetterebbe, al 61’ altro grande intervento di Saro su De Respinis, un minuto dopo Cesarini non inquadra la porta da buona posizione; la Pro reagisce alle difficoltà con Zerbin che serve un gran pallone a Della Morte che non trova l’impatto giusto sul pallone, al 75’ il Piacenza chiude i conti con Lamesta che a tu per tu con Saro non sbaglia, il finale non vede grossi spunti di cronaca, il Piacenza incamera tre punti importantissimi.