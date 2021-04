Modesto: “Dobbiamo stringere i denti in questo periodo difficile”

Secondo stop interno di fila per la Pro Vercelli di mister Modesto sconfitta in casa dal Piacenza: “E’ un momento difficile, in mattinata si sono aggiunti altri due indisponibili per un’intossicazione; la squadra ha fatto il massimo, ora ci mancano due partite e dobbiamo metterci tutte le energie possibili, cinque giocatori non si sono allenati per quindici giorni e con le altre defezioni devo gestire la rosa.

Non ci aspettavamo queste difficoltà dobbiamo stringere i denti, i ragazzi sono dispiaciuti per la sconfitta, non dimentichiamoci che stiamo andando al massimo da inizio anno; secondo me non è tutto da buttare neanche oggi, dobbiamo riprendere energie mentali e fisiche, dovrò scegliere bene chi far giocare nelle ultime due partite. E’ un gruppo spettacolare, dobbiamo ripartire”.