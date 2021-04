Banchieri: "Una buona partita fino alla fine, spiace non aver vinto"

Il Novara pareggia tre a tre ad Olbia e si allontana dai play-off, commenta il punto in Sardegna il tecnico azzurro Banchieri: "Siamo andati avanti tre volte con merito prendendo anche una traversa che ci poteva dare il doppio vantaggio, i ragazzi hanno fatto una buona gara e su situazioni di palle inattive potevamo essere più attenti, diamo anche meriti all'Olbia che è ottimo avversario, purtroppo non abbiamo chiuso la gara quando abbiamo avuto le occasioni, non recriminiamo, è stata una bella partita, ci spiace non aver vinto ma dobbiamo accettare il verdetto del campo e andare avanti nel nostro percorso. L'esclusione di Lanini? Questa settimana ha avuto un problema familiare e ho preferito inserirlo a partita in corso.

Panico e Rossetti hanno fatto una gran partita, li ho tolti perchè erano stanchi anche per il grande caldo a cui non siamo abituati; ho visto un buon Novara, abbiamo messo l'anima fino alla fine, abbiamo fatto un ottimo girone di ritorno e dobbiamo continuare così. Questa squadra ci ha sempre creduto e dobbiamo finire bene contro il Como; guardiamo le prestazioni dei ragazzi, avevamo qualche assenza e questo in campo non si è notato".