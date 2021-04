Hisense sarà sponsor ufficiale di Fifa World Cup Qatar 2022

Hisense, produttore multinazionale di elettronica di consumo, rinnova la partnership con FIFA e annuncia di essere sponsor ufficiale della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022™.

Unendosi al roster dei partner commerciali per la prossima competizione, la multinazionale cinese sarà in grado di entrare in contatto con il pubblico a livello globale attraverso varie modalità: opportunità di coinvolgimento in loco, visibilità del proprio logo sulle diverse piattaforme FIFA, ma anche campagne pubblicitarie internazionali.

Tale collaborazione, iniziata nel 2017 in occasione della Confederations Cup in Russia, prevede anche la possibilità per Hisense di offrire ai propri utenti - attraverso la piattaforma proprietaria VIDAA - una programmazione video on-demand, creata ad hoc utilizzando i contenuti creati per la precedente FIFA World Cup™.

"È per me un grande piacere dare il benvenuto a Hisense come sponsor ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2022 in Qatar. Siamo lieti di collaborare con questo brand di fama internazionale, che negli anni ha rivolto grande attenzione anche al mercato sportivo. Sia FIFA che Hisense sono focalizzate sulla tecnologia e l'innovazione, per garantire al pubblico la migliore esperienza possibile. Sono sicuro che questa partnership darà un sostegno agli obiettivi globali di entrambe le società e contribuirà al successo di quello che sarà sicuramente un evento straordinario il prossimo anno" dichiara Fatma Samoura, Segretario Generale di FIFA.

Secondo una ricerca condotta sull'evento, la sponsorizzazione della Coppa del Mondo FIFA 2018 Russia™ ha aumentato la brand awareness del segmento Hisense TV del 12% in Cina e del 6% a livello globale, con risultati particolarmente positivi registrati in Regno Unito, Francia, Canada, Russia, Spagna e Giappone.

"Il continuo investimento in eventi sportivi a livello mondiale testimonia la determinazione di Hisense a diventare un marchio globale", afferma Jia Shaoqian, CEO di Hisense Group. "Questa strategia ci aiuta a costruire strette relazioni anche con i nostri clienti internazionali, accelera il processo di espansione dell’azienda e crea una solida base per competere con i brand più innovativi e importanti del mondo" conclude.

Hisense conta attualmente più di 90.000 dipendenti in tutto il mondo, 16 parchi industriali e altrettanti centri di R&S, che comprendono un sistema multinazionale collaborativo di R&S. Il business aziendale interessa diversi settori, come quello multimediale, degli elettrodomestici, dei software intelligenti e la moderna industria dei servizi. I prodotti vengono esportati in oltre 160 Paesi e regioni. Inoltre, secondo Omdia – società leader nella ricerca tecnologica - Hisense è il quarto produttore mondiale di TV in termini di unità vendute nel 2020.

FIFA World Cup™ è una celebrazione del calcio mondiale ed è un'opportunità importante per i brand per mettere in evidenza i propri risultati dal punto di vista della tecnologia e assicurare la migliore esperienza viviva degli utenti. Hisense punta sull'innovazione per offrire molteplici soluzioni in grado di soddisfare le esigenze sempre più eterogenee dei consumatori e per promuovere lo sviluppo del settore.

La Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022™ si svolgerà dal 21 novembre al 18 dicembre 2022.