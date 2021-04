Real Aversa-Taranto, Laterza predica concentrazione e tanto lavoro

Conferenza stampa di vigilia per il tecnico del Taranto, Giuseppe Laterza. La compagine rossoblù sarà di scena all'Augusto Bisceglia, casa del Real Aversa, per il recupero della 25°giornata di Serie D girone H. L'imperativo, come sempre, è concentrazione massima per la gara di campionato, senza alcun calcolo di classifica. Al momento, la squadra ionica staziona al vertice della graduatoria, ma Laterza non vuole distrazioni perchè la strada è tracciata e l'atteggiamento è quello giusto.

"Quella di domani è una partita importante perchè ci potrebbe dare la possibilità di aggiungere punti in classifica e acquisire maggiore vantaggio sulle inseguitrici. Indipendentemente da questo, per noi non cambia nulla, dobbiamo continuare a lavorare come abbiamo sempre fatto" ha voluto sottolineare Laterza. Una notizia positiva arriva, senza dubbio, dall'infermeria: capitan Marsili e Ferrara hanno recuperato e sono arruolabili. "Recuperiamo Ferrara e Marsili ma perdiamo Falcone, grandissimo uomo e calciatore che si è messo a disposizione del gruppo" ha evidenziato il tecnico rossoblù.

L'ultima tematica riguarda la mentalità del gruppo: "Il Taranto ha saputo adattarsi a tutte le difficoltà incontrate. Finora abbiamo superato problematiche relative ai terreni di gioco non perfetti e contro squadre che chiudevano ogni varco. Non è stato facile ma abbiamo dimostrato grande mentalità nel saper aspettare il momento giusto per colpire".