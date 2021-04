Serie C girone A, sedici gli squalificati

Sono sedici gli squalificati per quanto riguarda il girone A di Serie C, stangata per il Lecco che perde tre giocatori ma soprattutto Borsellini e Malgrati non saranno disponibili per il primo turno play-off.

2 giornate

Borsellini (Lecco), Malgrati (Lecco)

1 giornata

Celjak (Lecco), Russo (Grosseto), Polidori (Grosseto), Solini (Como), Panatti (Pergolettese), Brignoli (Pro Patria), Bellemo (Como), Marques (Juve U23), De Vito, Panariello (Lucchese), Corsinelli (Novara), Mal (Pistoiese), Lakti (Renate), Pedone (Piacenza)