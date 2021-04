Serie C girone A, il Como è in serie B!!!

Con novanta minuti di anticipo è stato emesso il verdetto della vincitrice del girone A di serie C, è il Como che superando con una doppietta di Gabrielloni l’Alessandria porta quattro i punti di vantaggio proprio sui “grigi” e ritorna dunque in serie cadetta; l’Alessandria dopo una serie di vittorie consecutive dovrà accontentarsi dei play-off che affronterà da seconda in classifica anche in virtù della crisi che ha colpito la Pro Vercelli che dopo aver perso il recupero contro il Lecco ha dovuto cedere il passo anche al Piacenza sempre al “Piola”, Cesarini e Lamesta condannano le bianche casacche che dopo il covid sembrano aver perso lo smalto di inizio girone di ritorno.

Ben cinque i pareggi di giornata, divertente il tre a tre tra Olbia e Novara che serve a sancire la salvezza matematica per i sardi, meno buono il punto per gli azzurri che vedono ridursi le speranze di play-off; nulla di fatto tra Pro Sesto e Renate e Pergolettese e Giana, serve a poco anche il punto del Livorno in casa della Pro Patria mentre l’Albinoleffe con il pari interno contro il Pontedera si qualifica matematicamente ai play-off, vicini anche i toscani che devono anche recuperare la partita contro la Pro Vercelli.

Ancora speranze di salvezza per la Lucchese che con un gol di Cruciani batte a sorpresa il Lecco, il Grosseto passa a Pistoia e se il campionato finisse oggi farebbe la post season come la Juventus U23 che in extremis la Carrarese ancora inguaiata nella zona calda della classifica.