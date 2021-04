Benevento. Il Milan recupera Ibrahimovic e valuta novità in attacco

La sfida tra Milan e Benevento sarà molto delicata per ambedue le formazioni: entrambe sono in crisi di risultati e bisognose di punti per raggiungere i rispettivi obiettivi, la Champions per i rossoneri e la salvezza per i giallorossi.

Mister Pioli recupererà sicuramente Ibrahomovic: lo svedese ha ripreso da inizio settimana ad allenarsi con il gruppo e potrà lavorare per recuperare la forma persa negli ultimi giorni a causa dello stop per infortunio.

I partner d'attacco di Ibrahimovic potrebbero essere diversi da quelli visti nelle ultime uscite. Le recenti prestazioni opache di Saelemaekers e Calhanoglu, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, potrebbero portare agli ingressi, dal 1', di Castillejo e Brahim Diaz. Non è, però, da escludere, sempre secondo la "rosea", una soluzione estremamente offensiva e cioè quella che prevederebbe l'utilizzo di Rebic e Leao a supporto del gigante di Malmö.

Anche in difesa potrebbe una novità sostanziosa. Le pessime prestazioni di Tomori nelle ultime due partite contro Sassuolo e Lazio, potrebbero far scivolare in panchina l'ex Chelsea a favore del ritorno dal 1' di capitan Romagnoli. A Pioli, dunque, l'arduo compito di operare le scelte giuste per invertire una tendenza che, se perdurasse ancora, potrebbe far svanire il sogno qualificazione Champions dei rossoneri.