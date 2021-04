Il pareggio del Taranto obbliga il Picerno a credere nella serie C

Il pareggio per 0-0 nel recupero odierno del Taranto ad Aversa obbliga il Picerno a credere nella promozione in serie C. A sette giornate dalla fine la squadra di Palo dovrà dare continuità alle quattro vittorie consecutive ottenute nel periodo post-pasquale. Domenica il turno di campionato è favorevole: la prima della classe sarà impegnata ad Andria, mentre i melandrini dovranno affrontare nel ritorno storico al Curcio il vicefanalino di coda Puteolana. Il momento sembra davvero propizio per lanciare l'assalto alla vetta a 630' dalla conclusione. Capitan Esposito e compagni non dovranno farsi sfuggire questa occasione davvero importante.