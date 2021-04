Serie D/F: derby al Montegiorgio. Parità tra Pineto e Agnonese

Si sono disputati nel pomeriggio due recuperi del girone F di Serie D. Al “Civitelle” di Agnone i locali di DI Rosa ospitavano il Pineto di Pomante. La partita è terminata in parità 1-1. Si è deciso tutto nel primo tempo. Al vantaggio di Barbato al 13’ per i locali, ha risposto Minnozzi, al 19’ per gli abruzzesi.

I locali, tornati in campo dopo 35 giorni di stop dovuti al Covid, hanno dato tutto per cercare di portare a casa la prima vittoria della stagione, ma hanno dovuto fare i conti con un avversario che, nonostante la settima gara in 28 giorni, ha mostrato carattere e grinta.

Con il punto conquistato oggi i molisani salgono a quota 5 in classifica mentre gli abruzzesi toccano quota 33. I primi devono recuperare sei gare, i secondi cinque. Le due formazioni torneranno in campo domenica 2 maggio, l’Olympia Agnonese ospiterà la Vastese mentre il Pineto farà visita alla capolista Campobasso.

Nell’altra gara della giornata, vittoria esterna del Montegiorgio in casa del fanalino di coda Atletico Porto Sant’Elpidio.

Le reti tutte nella ripresa, al 20’ vantaggio ospite con Albanesi, bravo ad approfittare di un traversone di Pampano. Lo stesso Albanesi, sei minuti dopo, regalava l'assist a Pampano per il raddoppio. I locali dopo un gran primo tempo, non avevano la forza di reagire. Solo al 90’, Gelsi, con una conclusione dai venti metri, realizzava il gol del definitivo 1-2. Espulso nel finale il portiere ospite Gagliardini per doppia ammonizione.

La formazione di Mengo sale al nono posto con 35 punti mentre i ragazzi di Palladini restano ultimi in classifica a quota tre.

Anche queste due squadre torneranno in campo domenica prossima. L’Atletico riceve la visita della Recanatese, il Montegiorgio quella dell’Atletico Terme Fiuggi.

IL TABELLINO DI OLYMPIA AGNONESE-PINETO

IL TABELLINO DI ATLETICO PORTO SANT'ELPIDIO-MONTEGIORGIO

LA CLASSIFICA AGGIORNATA