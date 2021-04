Pontedera-Pro Vercelli 2-2, la Pro recupera due volte lo svantaggio

Interrompe la striscia negativa la Pro Vercelli tornando dalla Toscana con un punto prezioso per come è andata la partita e per la prestazione offerta dalla formazione di Modesto; i piemontesi agguantano al terzo posto il Renate, al Pontedera manca un punto per la matematica qualificazione ai play-off che non dovrebbe avere problemi a ottenere domenica in casa con la Pergolettese che non deve chiedere niente all’ultima giornata di campionato.

La cronaca Inizio di match piuttosto equilibrato senza grosse occasioni da rete, bisogna aspettare il 36’ per un tiro pericoloso della Pro Vercelli con Emanuello che su sponda di Comi non inquadra la porta, prima dell’intervallo Awua vicino al gol del vantaggio ma Sarri si oppone con bravura.

Al 50’ il Pontedera passa in vantaggio con Bardini che approfitta di una corta respinta di Saro su tiro di Semprini; Modesto inserisce Costantino e Zerbin e il doppio cambio si rivela azzeccato perché al 58’ proprio Costantino pareggia i conti con un gol da rapace d’area su una bella respinta di Sarri su colpo di testa di Auriletto. Il pareggio dura cinque minuti, al 63’ Semprini in mischia riporta avanti il Pontedera, i toscani rimangono in dieci al 69’ per il secondo cartellino giallo a Piana, all’86’ il neo entrato Della Morte trova il sinistro vincente e riporta in parità il match che termina con il punteggio di due a due.