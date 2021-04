Real Aversa-Taranto, pareggio incolore al Bisceglia: termina 0-0

Un pari a reti bianche tra Taranto e Real Aversa, rossoblù poco attivi per tutti i 90' e squadra campana attenta e, per un attimo, vicina al colpaccio. Possiamo riassumere in questo modo, il pareggio esterno della compagine allenata da Giuseppe Laterza. Nel secondo tempo, gli ionici hanno accusato tutta la stanchezza, portando a casa un punto, che vista l'andamento della gara risulta un tassello d'oro in classifica. Con il pari, il Taranto si porta a sette lunghezze dal Casarano e sei dal Picerno. Dunque, saranno decisive le prossime gare per il traguardo promozione.

Nei primi minuti del recupero della 25a giornata di Serie D girone H è il Taranto ad andare vicino al goal con Corvino, ma la sfera termina di poco alta sopra la traversa. Chianese al 12' impegna Ciezkowski. Dieci minuti più tardi è Matute a poter aprire la lattina del match, ma il suo tentativo centrale è presa facile per l'estremo difensore del Real Aversa, Papa. Nel secondo tempo si vede Nicolas Rizzo che rileva Versienti mentre pochi minuti dopo entra Serafino al posto di Mastromonaco. Al 60' ghiotta chance per il Real Aversa per passare in vantaggio: Negro viene steso dal portiere rossoblù e, dunque, calcio di rigore. Faiello si incarica della battuta, che termina sulla traversa: il punteggio resta sullo 0 a 0. Negli ultimi quindici minuti di gara, le due squadre ci provano: prima Marsili, poi Tissone all'89'. Nell'over-time la squadra di casa ci prova ma la difesa rossoblù ha tutto sotto controllo.

Termina con un punto a testa, che per entrambe significa bicchiere mezzo pieno. Il Real Aversa si riscatta dopo la pesante sconfitta contro il Nardò mentre il Taranto mette un altro mattoncino importante in ottica promozione, mantenendo le distanze da Casarano e Picerno.