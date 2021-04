Taranto, Giudice Sportivo: scatta la diffida per il ds Montervino

Dopo aver disputato i recuperi di Serie D girone H, il giudice sportivo ha squalificato quattro giocatori. Per quanto riguarda il Taranto, impegnato nel pomeriggio di ieri sul campo del Real Aversa, è arrivata la quarta ammonizione per Francesco Montervino, direttore sportivo dei rossoblù, e dunque entra in diffida dalla prossima gara.

Ecco le squalifiche, secondo quanto riportato dai colleghi di MondoRossoBlù.it dopo i diversi recuperi del girone H del primo campionato LND:

Marco CASSANDRO (Real Aversa)

Danilo Onofrio COLELLA (Bitonto)

Giacomo LEZZI (Nardò)

Pietro STRANIERI (Nardò)

I quattro giocatori delle rispettive squadre salteranno un turno di campionato.