Recuperi D, balzo in avanti del Casale

Tenta di allinearsi a fatica il girone A di Serie D che ha ancora tante partite da recuperare, in vetta il Gozzano non gioca e la situazione rimane invariata.

Sfruttano i recuperi la Folgore Caratese che vince di misura sia contro il Varese che l’Imperia, in entrambi i casi decide Valagussa; bene anche il Casale, le vittoria a Varese e in casa contro il Derthona allontanano i nerostellati dalla zona calda; negli ultimi due match giocati il Varese vince a Vado due a zero, Derthona-Sanremese finisce uno a uno, a Manasiev risponde Demontis.