Potenza, la Sbm ha fissato per lunedì i termini della proposta

La Sbm ha indicato nella sua proposta come linea terminale dell'operazione lunedì prossimo. Entro il 3 maggio Caiata dovrà dare una risposta. Il numero uno rossoblu è anche impegnato in Parlamento ed è possibile che la società abbia chiesto una tregua per ragionare sulla scadenza. Probabilmente il Potenza non può accettare la conclusione al 15 luglio, ma prima del 26 giugno, giorno in cui si deve iscrivere la squadra al campionato. Però la società milanese considera irrevocabile la sua proposta, comprese le clausole e le penali previste. Però bisognerà vedere se la proposta economica possa soddisfare Caiata e se lo slittamento sarà accettato, potrebbero allungarsi i tempi per l'avvio dei lavori allo stadio Viviani.