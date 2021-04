Rinviata la gara tra Puteolana e Picerno

L'Asd Puteolana 1902 comunica alla tifoseria e gli organi di stampa che la gara contro l'Az Picerno è rinviata a data da destinarsi.

Il Dipartimento interregionale ha comunicato che, a seguito della richiesta inoltrata dalla società flegrea, preso atto della documentazione allegata, tenuto conto del Protocollo predisposto dalla Asl competente per territorio, per cause di forza maggiore la gara tra lucani e campani, valida il campionato di Serie D in programma domenica 2 maggio 2020, è rinviata a data da destinarsi.