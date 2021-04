Serie A. Le partite della 34a giornata: dove vederle in tv e streaming

La 34a giornata di serie A si aprirà domani, sabato 1° maggio, con tre anticipi, tra i quali quello delle 20:45 tra Milan e Benevento. Altre sei gare, tra le quali quella tra Napoli e Cagliari, si disputeranno domenica 2 maggio. Il turno si concluderà lunedì sera con il posticipo Torino-Parma, sfida importante per la lotta per la salvezza. Questo il quadro completo delle partite e le emittenti sulle quali poter guardare le stesse in tv e streaming:

SABATO 1 MAGGIO

Ore 15:00 - Verona-Spezia (SKY)

Ore 18:00 - Crotone-Inter (SKY)

Ore 20:45 - Milan-Benevento (DAZN) (clicca per seguire la diretta della partita)

DOMENICA 2 MAGGIO

Ore 12:30 - Lazio-Genoa (DAZN) (clicca per seguire la diretta della partita)

Ore 15:00 - Bologna-Fiorentina (DAZN) (clicca per seguire la diretta della partita)

Ore 15:00 - Napoli-Cagliari (SKY)

Ore 15:00 - Sassuolo-Atalanta (SKY)

Ore 18:00 - Udinese-Juventus (SKY)

Ore 20:45 - Sampdoria-Roma (SKY)

LUNEDI’ 3 MAGGIO

Ore 20:45 - Torino-Parma (SKY)