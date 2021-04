Milan-Benevento e lotta per la salvezza: le quote dei bookmaker

Saranno punti pesanti quelli in palio domani sera al "Meazza" nel match tra Milan e Benevento: i rossoneri sono a caccia di un posto nella prossima Champions, i giallorossi vogliono mantenere il proprio nella massima serie.

Per gli analisti, ad essere favoriti sono i ragazzi di Pioli, la cui vittoria è quotata 1,33 volte la giocata. Agli antipodi la quota riservata alla vittoria esterna della squadra dell'ex Pippo Inzaghi: tre punti a San Siro valgono 8,70 la posta. Il pareggio è dato a 5,15. Se si ripetesse lo stesso risultato del 2018, cioè lo 0-1 per il Benevento, all'epoca firmato da un gol di Iemmello, verrebbe pagato 25 volte la posta.

Lapadula è "on fire" nella ultime partite e un suo gol contro gli ex compagni rossoneri verrebbe pagata 3,75 mentre una rete del rientrante Ibrahimovic è quotata 1,45.

Dando uno sguardo alle altre gare, l'impresa interna del Crotone, ad un passo dalla B, contro l'Inter, ad un passo dallo Scudetto, pagherebbe 11,70 volte la posta contro l'1,23 della vittoria nerazzurra. Quote equilibrate per l'incrocio tra Hellas Verona e Spezia: la vittoria della squadra di Juric, che ha inanellato quattro sconfitte di fila, è data a 2,10; un successo esterno della compagine di Italiano pagherebbe 3,47 la posta mentre il pareggio è dato a 3,50. Bologna-Fiorentina, per gli analisti, sarà una gara equilibrata: 2,92 la vittoria dei felsinei di Mihajlovic, 2,50 un successo viola e 3,25 il pareggio. Nettamente favorito, invece, il Torino nel posticipo di lunedì sera contro il Parma, che ha già un piede in B: la vittoria di Belotti e compagni è data a 1,57 mentre il "2" della squadra di D'Aversa pagherebbe 5,50 volte la posta.