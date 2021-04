Serie D/F: le decisioni del giudice sportivo dopo i recuperi

E' stato squalificato per una giornata il portiere del Montegiorgio, Federico Gagliardini, espulso, per doppia ammonizione, nei minuti finali del recupero di mercoledì contro l'Atletico Porto Sant'Elpidio. In diffida il suo compagno di squadra Nicolas Zancocchia, giunto alla quarta ammonizione stagionale.

Le decisioni del giudice sportivo Merone:

Gare dek 28 aprile 2021

Provvedimenti disciplinari

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

GAGLIARDINI FEDERICO (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

ZANCOCCHIA NICOLAS (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

AMMONIZIONE (VII INFRAZIONE)

PERINI FILIPPO (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

MANDOLESI CHRISTIAN (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

PAMPANO MATTIA (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)