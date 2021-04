Serie D: le designazioni arbitrali del fine settimana

Queste le designazioni arbitrali di questo fine settimana in Serie D con trentadue partite in programma. Nel girone B si gioca la 29ª giornata mentre in quello H la 28ª. Diversi invece sono i recuperi dei vari gironi. Due gli anticipi del sabato Campodarsego-Cartigliano (C) e Portici-Sorrento (H). Anticipato a lunedì 3 maggio la gara della 31^ giornata del girone C Trento-Caldiero Terme.

Tre le gare posticipate al 12 maggio Chieri-Fossano (A), Fanfulla-Nibionnoggiono (B) e Cassino-Arzachena (G). Rinviate a data da destinarsi Brusaporto-Tritium (B), Prato-Correggese (D) e Picerno-Puteolana (H).

Il programma completo con le relative designazioni arbitrali. Il numero dopo ogni gara si riferisce alla giornata di campionato.

GIRONE A

CITTA DI VARESE - LEGNANO (28ª giornata)

Sebastian Petrov di Roma 1

Giuseppe Rizzi di Barletta

Gianpiero Salvemini di Molfetta

IMPERIA - CASALE F.B.C. (30ª)

Alessandro Silvestri di Roma 1

Niroy Emilio Gookooluk di Civitavecchia

Lucio Magherini di Prato

SANREMESE CALCIO - SESTRI LEVANTE (31ª)

Matteo Frosi di Treviglio

Giuseppe Cucinotta di Brescia

Nicola Morea di Molfetta

CHIERI - FOSSANO (Rinviata)

GIRONE B (29ª giornata)

1913 SEREGNO CALCIO - REAL CALEPINA FC

Fabrizio Pacella di Roma 2

Andrea Mirarco di Treviso

Lorenzo Accardo di La Spezia

CALCIO DESENZANO CALVINA - CARAVAGGIO

Simone Gauzolino di Torino

Gianluca Pischedda di Torino

Michele Decorato di Cosenza

CASATESE - VIS NOVA GIUSSANO

Davide Giacometti di Gubbio

Andrea Cecchi di Roma 1

Matteo Lauri di Gubbio

SCANZOROSCIATE CALCIO - SONA CALCIO

Cristian Romei di Isernia

Cosimo Schirinzi di Casarano

Leonardo Mallimaci di Reggio Calabria

SPORTING FRANCIACORTA - CREMA 1908

Francesco Lipizer di Verona

Vincenzo Ruggiero di Brindisi

Giovanni Boato di Padova

VILLA VALLE - BRENO

Davide Albano di Venezia

Dario Testaì di Catania

Paolo Cufari di Torino

VIRTUS CISERANO BERGAMO 1909 - PONTE SAN PIETRO (al "Carillo Pesenti Pigna" di Alzano Lombardo -Bg-)

Alice Gagliardi di San Benedetto del Tronto

Marco Campanella di Agrigento

Pietro Bennici di Agrigento

BRUSAPORTO – TRITIUM (Rinviata)

FANFULLA – NIBIONNOGGIONO (Rinviata)

GIRONE C

Sabato 1 maggio

CAMPODARSEGO - CARTIGLIANO (26ª)

Alessandro Recchia di Brindisi

Matteo Laconi di Cagliari

Davide Nurchi di Alghero

Domenica 2 maggio

ARZIGNANO VALCHIAMPO - DELTA CALCIO PORTO TOLLE (17ª)

Martina Molinaro diLamezia Terme

Lucio Salvatore Mascali di Paola

Gennaro Scafuri di Reggio Emilia

UNION CLODIENSE CHIOGGIA - BELLUNO (26ª)

Aleksandar Djurdjevic di Trieste

Mario Chichi di Palermo

Rodolfo Spataro di Rossano

AC TRENTO 1921 - CALDIERO TERME (anticipo 31ª)

Fabio Rosario Luongo di Napoli

GIRONE D

MEZZOLARA - REAL FORTE QUERCETA (23ª)

Andrea Rizzello di Casarano

Valerio Brizzi di Aprilia

Bruno Dattilo di Roma 1

BAGNOLESE - GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO (25ª)

Riccardo Fichera di Milano

Andrea Perali di Chiari

Manuel Marchese di Pavia

PRATO - CORREGGESE (Rinviata)

GIRONE E

SPORTING CLUB TRESTINA - LORNANO BADESSE CALCIO (21ª)

Davide Gandino di Alessandria

Marco Giudice di Frosinone

Danilo Giacomini di Viterbo

GIRONE F

MONTEGIORGIO CALCIO - ATLETICO TERME FIUGGI (15ª)

Andrea Valentini di La Spezia

Erik Iemmi di Ravenna

Davide Rignanese di Rimini

CITTA’ DI CAMPOBASSO - PINETO CALCIO (17ª)

Matteo Canci di Carrara

Alberto Amoroso di Piacenza

Alessandro Cassano di Saronno

ATLETICO PORTO S.ELPIDIO - RECANATESE (21ª)

Edoardo Manedo Mazzoni di Prato

Giulio Pancani di Roma 1

Andrea Romagnoli di Albano Laziale

OLYMPIA AGNONESE - VASTESE CALCIO 1902 (23ª)

Piero Marangone di Udine

Thomas Jordan di Firenze

Christian Giannetti di Firenze

APRILIA RACING CLUB - VASTOGIRARDI (23ª)

Alessio Marra di Mantova

Francesco Marrazzo di Bergamo

Dario Maione di Nola

GIRONE G

TEAM NUOVA FLORIDA 2005 - MURAVERA (20ª)

Stefano Foresti di Bergamo

Gianmarco Macripò di Siena

Ivan Alexandrovic Denisov di Bari

GIRONE H (28ª giornata)

Sabato 1 maggio

PORTICI 1906 - SORRENTO 1945

Marco Peletti di Crema

Davide Lanzellotto di Roma 2

Giuseppe Ladu di Nuoro

Domenica 2 maggio

AUDACE CERIGNOLA - CASARANO CALCIO (ore 16:00)

Matteo Campagni di Firenze

Daniele Santini di Savona

Gianluca Pampaloni di La Spezia

BITONTO CALCIO - BRINDISI

Marco Sicurello di Seregno

Antonio Paradiso di Lamezia Terme

Angelo Spoletini di Rieti

FIDELIS ANDRIA 2018 - TARANTO

Leonardo Tesi di Lucca

Elia Tini Brunozzi di Foligno

Andrea Barcherini di Terni

FRANCAVILLA - GRAVINA

Silvio Torreggiani di Civitavecchia

Alessandro Marchese di Napoli

Paolo Vitaggio di Trapani

LAVELLO - REAL AVERSA 1925

Andrea Zanotti di Rimini

Roberto Sciammarella di Paola

Mirko Librale di Roma 2

MOLFETTA CALCIO - CITTA' DI FASANO

Marco Russo di Torre Annunziata

Domenico Romano di Nola

Francesco Facchini di Bologna

TEAM ALTAMURA - NARDO

Fabio Cevenini di Siena

Cosimo De Tommaso di Voghera

Edoardo Maria Brunetti di Milano

PICERNO - PUTEOLANA (Rinviata)

GIRONE H