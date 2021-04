Milan-Benevento: Pioli e Inzaghi alle prese con gli infortuni

Il Benevento ha comunicato che saranno 24 i calciatori che prenderanno parte alla spedizione lombarda che vedrà i giallorossi opposti al Milan. Sono, dunque, 5 i calciatori che non partiranno alla volta della città Meneghina: Foulon, Tuia, Letizia, Sau e Moncini. Le due punte, purtroppo, hanno terminato in anticipo la loro stagione a causa dei rispettivi infortuni. Inzaghi, però, può sorridere per i recuperi di Tello e Caprari. Questa la lista dei convocati:

PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori.

DIFENSORI: Depaoli, Barba, Caldirola, Glik, Pastina.

CENTROCAMPISTI: Schiattarella, Dabo, Viola, Tello, Diambo, Sanogo, Hetemaj, Ionita, Improta, R. Insigne.

ATTACCANTI: Iago Falque, Caprari, Di Serio, Gaich, Lapadula.

Anche Pioli, allenatore del Milan, rischia di perdere due pedine importanti in vista del match di domani sera alla "Scala del calcio". I difensori Kjaer e Calabria, infatti, sono febbricitanti ma da Milanello hanno escluso si tratti di covid-19. La loro presenza è in dubbio ma non è del tutto da escludere il loro recupero in extremis. Sarà importante capire l'evoluzione dello stato febbrile nelle prossime ore.