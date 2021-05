Bufera sul mondo arbitrale: nominato anche l'arbitro di Venezia-Matera

Un nuovo violento tsunami pronto ad abbattersi sul mondo del calcio, stavolta sulla classe arbitrale. "Giudizi truccati per arrivare in Serie A": questa la denuncia presentata da Daniele Minelli e Niccolò Baroni, due tesserati Aia, alla Procura di Roma. Come riporta "La Repubblica" nel plico di sette pagine si riporta di giudizi post partita ritoccati al rialzo per favorire la promozione di qualche fischietto in Serie A, con chat segrete dei componenti della Commissione in cui si scriveva "Devi togliere un 8.60 e mettere un 8.70...".

Tra i fischietti menzionati nella chat Sacchi, Abbattista e Forneau, quest'ultimo indimenticato arbitro della finale di Coppa Italia di Lega Pro tra Venezia e Matera, terminata 3-2 per i padroni di casa con tanti dubbi su episodi che i tifosi del Matera non hanno ancora digerito.