Milan-Benevento: le probabili formazioni in campo al "Meazza"

La gara tra Milan e Benevento, posticipo del sabato della 34a giornata di Serie A, è di grande importanza per il raggiungimento degli obiettivi stagionali di ambedue le formazioni. Queste le ultime in merito ai titolari che scenderanno in campo questa sera al "Meazza".

QUI MILAN - In casa rossonera tengono ancora banco le condizioni di Kjaer e Calabria, ieri febbricitanti: per loro tampone negativo ma Pioli avrà fino all'ultimo secondo il dubbio sulla loro titolarità. Non dovessero farcela pronti Tomori e Dalot. Per il resto, in difesa, davanti a Donnarumma, ci saranno Romagnoli ed Hernandez. Bennacer e Kessie saranno i due perni bassi della mediana con Saelemaekers, Calhanoglu e Leao sulla trequarti ed Ibrahimovic unica punta. Il ballottaggio riguarda Rebic e Leao: uno dei due partirà dalla panchina ma non è escluso l'utilizzo di entrambe ed in questo caso sarebbe il belga Saelemaekers a scivolare fuori dall'undici titolare.

QUI BENEVENTO - Inzaghi, che deve fare i conti con le diffide di Hetemaj e Schiattarella, oltre che con gli infortuni, parrebbe orientato al ritorno al 4-3-2-1. In questo caso, davanti a Montipò, si sarebbero Glik e Caldirola al centro della difesa con Depaoli e Barba sugli esterni. Il centrocampo sarebbe formato da Viola, Ionita ed uno tra Dabo ed Hetemaj. I due trequartisti sarebbero Iago Falque, messosi in evidenza da subentrato contro l'Udinese, ed il recuperato Caprari. La punta potrebbe essere Lapadula che farebbe, eventualmente, staffetta con Gaich.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria (Dalot), Kjaer (Tomori), Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao, Ibrahimovic; all.: Pioli.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj (Dabo), Viola, Ionita; Caprari, Falque; Lapadula; all.: Inzaghi F.