Balotelli stende la Salernitana, il Monza sbanca l'Arechi

Il Monza espugna lo stadio Arechi battendo la Salernitana: decisiva la doppietta di Balotelli che stende i granata.

La gara parte subito con un episodio controverso: fallo molto sospetto in area su Gondo ma per l'arbitro non è rigore. La migliore occasione è un tiro potente di Sampirisi che sbatte sulla traversa. Grande equilibrio in campo, le due squadre non si sbilanciano.

A inizio ripresa incredibile botta e risposta. Il Monza va in vantaggio con Frattesi che sfrutta una clamorosa frittata della retroguardia granata. Ma la Salernitana risponde immediatamente con Gondo ben imbeccato da Capezzi, parità ristabilita.

Con il passare dei minuti cresce il Monza che sfiora a più riprese il gol con Colpani, Carvalho e Frattesi.

Il gol arriva al 79esimo con un tap in di Balotelli entrato in campo da pochi secondi. La reazione della Salernitana è praticamente nulla. Il Monza ne approfitta allora per chiudere la partita ancora con Balotelli che segna la sua doppietta.