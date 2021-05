Fidelis Andria-Taranto, Laterza: "Step importante, squadra in salute"

Giuseppe Laterza, tecnico del Taranto, ha rilasciato delle dichiarazioni nel corso della conferenza stampa di vigilia contro la Fidelis Andria in vista della 28°giornata di Serie D girone H. Una gara cruciale per i destini dei rossoblù, sempre più padroni del proprio destino. L'obiettivo è quello di guadagnare bottino pieno per avvicinarsi alla promozione in Serie C e mantenere le distanze dal Picerno e dal Casarano.

"E' una gara importante come lo sono tutte, è uno step fondamentale a questo punto del campionato, la percentuale di errore si abbassa e giocare partite contro squadre come la Fidelis Andria fa aumentare il peso di questa partita" ha sottolineato Laterza. "Giocheremo con lo stesso atteggiamento e con lo stesso approccio mostrato nelle altre gare con la consapevolezza di essere la capolista". Inoltre, il tecnico degli ionici fa il punto della situazione sul morale e la condizione fisica della squadra: "La squadra è in salute, abbiamo qualche giocatore acciaccato che sta giocando nonostante i problemi la determinazione c'è sempre". Dunque, il morale è a mille in vista di una gara fondamentale contro un'avversario tosto e con del potenziale da non sottovalutare.

Tutto pronto per vivere le emozioni di Fidelis Andria-Taranto, uno scoglio cruciale per i destini promozione. La consapevolezza della squadra aumenta di partita in partita e sarà importante mantenere alta l'asticella della concentrazione per non complicarsi la vita in questo finale inteso.