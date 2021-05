L'Assessorato allo Sport ha richiesto un team working per il Viviani

L’Assessorato allo sport, rappresentato da Patrizia Guma, ha presentato alla Giunta Comunale di Potenza la proposta per deliberare l’istituzione di un gruppo di lavoro intersettoriale, per la redazione di una manifestazione di interesse per i lavori di riqualificazione, ampliamento, adeguamento e gestione dell’impianto sportivo “Alfredo Viviani” e per stabilire le fasi di programmazione delle attività conseguenti. E’ volontà dell’Amministrazione procedere con i lavori di riqualificazione, ampliamento e adeguamento dell’impianto sportivo “Alfredo Viviani”, ma per raggiungere questo obiettivo è opportuno avviare il procedimento amministrativo per la redazione di una manifestazione di interesse. Il Gruppo di Lavoro si potrà avvalere di un supporto e/o di una consulenza specialistici in campo tecnico, giuridico ed economico-finanziario e si dovrà costituire entro 5 giorni dall’approvazione della delibera e organizzare il bando entro un tempo di tre mesi, questi però prorogabili.