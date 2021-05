Milan. Hernandez: "Continuiamo su questa strada: obiettivo Champions"

Al termine del match vinto dal Milan sul Benevento per 2-0, Hernandez, terzino dei rossoneri e autore della seconda rete della gara, ha commentato la prestazione sua e della sua squadra ai microfoni di DAZN:

"Abbiamo fatto una grande partita, stavo aspettando il gol da tempo e sono contento per la vittoria ed i tre punti conquistati.

Il nostro obiettivo è quello di arrivare in Champions. Non siamo stati brillanti nell’ultimo periodo ma stasera si sono visti miglioramenti.

Essere stati primi in classifica ha creato qualche aspettativa in più anche a livello mentale. Ora dobbiamo concentrarci e stringerci insieme ai tifosi per raggiungere il nostro obiettivo che è la qualificazione alla Champions".