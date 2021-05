Picerno, devi crederci ancora di più alla C dopo i risultati odierni

Il pari tra Fidelis Andria e Taranto per 1-1 e la clamorosa sconfitta per 4-0 del Casarano a Cerignola obbligano il Picerno ancora di più a crederci nella promozione in serie C. Poteva essere un'ottima giornata nel caso si fosse giocato contro l'ultima della classe Puteolana per la formazione di Palo reduce da cinque vittorie di fila. Nella prossima gara a Sorrento dovrà riprendere la marcia per puntare all'obiettivo della Lega Pro.