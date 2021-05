Sassuolo-Atalanta 1-1, Consigli salva i neroverdi

Nella 33esima giornata di Serie A il Sassuolo ospita l’ Atalanta di Gianpiero Gasperini in piena corsa Champions. Nei neroverdi si rivede Raspadori, seppur dalla panchina, mentre è ancora out Caputo. Nelle fine degli orobici Ilicic e Muriel si accomodano in panchina in favore di Malinovsky e Pessina.

Al minuto 22 l’Atalanta rimane in 10, Boga si invola verso la porta ma viene fermato da Gollini prima di entrare in area, cartellino rosso per il portiere dei nerazzurri. Gasperini mette dentro Sportiello sacrificando Pessina. Nonostante l’uomo in meno i bergamaschi controllano il gioco e vanno in vantaggio al minuto 32’ con Gosens. La reazione neroverde arriva al 39’ con un tiro di Berardi fuori di poco.

Nella ripresa De Zerbi toglie un impalpabile Defrel in favore di Raspadori e subito la partita cambia. dopo 5 minuti Traorè subisce un fallo in area conquistando un rigore per i suoi. Berardi dal dischetto trasforma per il pareggio neroverde. Una decina di minuti dopo arriva il gol del vantaggio del Sassuolo con Locatelli, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Al 75’ altro rigore, questa volta in favore dell’Atalanta per un fallo di Marlon, al secondo giallo e conseguente rosso, su Muriel. Dal dischetto va lo stesso attaccante colombiano che calcia centrale e Consigli para. Si rimane sul 1-1, risultato con cui si chiude la partita. Neroverdi che salgono a quota 53, ancora in corsa per le posizioni europee.