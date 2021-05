Foggia-Catania: le formazioni ufficiali

Scenderanno tra poco in campo le formazioni di Foggia e Catania, nel match valevole per la 38a giornata del girone C del campionato di Lega Pro.

Tutto pronto allo stadio "Pino Zaccheria". Queste le formazioni ufficiali:

FOGGIA: Di Stasio, Galeotafiore, Vitale, Curcio, D'andrea, Germinio, Salvi, Kalombo, Garofalo, Di Jenno, Rocca. All. Marchionni

CATANIA: Martinez, Claiton, Silvestri, Welbeck, Reginaldo, Izco, Pinto, Dall'olio, Calapai, Golfo, Zanchi. All. Baldini