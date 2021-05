Banchieri: "Finite le energie, pagati gli sforzi fatti nel ritorno"

Finisce con un clamoroso zero a cinque interno la stagione del Novara che subisce contro un Como già promosso in B una pesante sconfitta senza attenuanti, nel post partita il tecnico Simone Banchieri prova a spiegare la debacle: "Siamo dispiaciuti per questa prestazione nessuno di noi voleva chiudere il campionato in questo modo, prima della partita i tifosi ci hanno ringraziato per i trenta punti fatti nel girone di ritorno, non è una giustificazione alla proporzione della sconfitta, abbiamo finito le energie, non c’era più vivacità credo già da qualche settimana, i tanti sforzi che abbiamo fatto per tutto questo girone hanno spremuto tanti calciatori che avevo a disposizione. Nelle ultime tre partite la squadra ha avuto un vistoso calo nella ripresa, con la Pistoiese abbiamo rischiato di buttare via una vittoria, ad Olbia siamo calati nei secondi quarantacinque minuti e anche oggi, ci dispiace ma purtroppo non possiamo fare altro che guardare avanti. Abbiamo preso due gol a tempo scaduto, delle reti evitabili e non possiamo imputare tutto al rigore sbagliato nel primo tempo, non avevamo forza, per fare trenta punti nel girone di ritorno questi ragazzi hanno spinto tanto, ripeto non è una giustificazione, i ragazzi e il sottoscritto sono dispiaciuti ma voglio guardare il lato positivo ovvero il girone di ritorno, una partita non deve cancellare le diciotto precedenti".