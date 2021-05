IamC - Cavese, la Casertana accende i fari su Bisogno

E' stato protagonista di un'ottima stagione tra i pali nonostante la retrocessione in Serie D della sua Cavese. Stiamo parlando di Luca Bisogno, portiere classe 2000 che in queste ore, secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, è finito nelle mira della Casertana. Situazione da seguire nelle prossime settimane, intanto i radar del falchi, all'indomani della qualificazione ai play off, si sono già accesi.