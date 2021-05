Festival del gol al "Paolo Poli": il Fasano supera 3-4 il Molfetta

Nella ventottesima giornata di Serie D, Fasano e Molfetta hanno regalato un pomeriggio di gol ed emozioni. Sette gol, tre da una parte e quattro dall'altra che permettono ai biancazzurri di tornare alla vittoria e di conquistare tre punti fondamentali per la corsa salvezza, espugnando lo stadio "Poli" dopo due anni di imbattibilità (l'ultima sconfitta casalinga dei molfettesi risaliva al marzo 2019).

CRONACA - Prima frazione molto vivace con il Fasano che parte forte e passa in vantaggio al 3' con Camara che insacca da due passi dopo una respinta non ottima di Tucci su calcio di punizione di Meduri. Al 13' il Fasano raddoppia grazie ad un autogol di Lavopa che insacca nella propria porta nel tentativo di spazzare un cross basso di Gille. Tre minuti più tardi il Molfetta accorcia le distanze, su calcio di punizione, con Strambelli. Al 22' sassata di Lacarra dai trenta metri su calcio di punizione, Suma si rifugia in corner. Al 28' Strambelli va vicino alla doppietta personale e al pareggio ma il suo "rigore in movimento" viene neutralizzato da un super intervento di Suma. Alla mezz'ora doppio intervento miracoloso di Tucci prima su Melillo dalla distanza e poi su Lopez che ha ribattuto a colpo sicuro. Un giro di lancette più tardi Fasano pericoloso ancora con Lopez, ma questa volta l'attaccante biancazzurro colpisce in pieno la traversa. Gli sforzi della squadra di Costantini vengono premiati al 32' con il gol dell'1-3 siglato da Camara che insacca di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Meduri. L'ultima emozione di questa frizzante prima frazione di gara arriva al 45' con un calcio di punizione di Strambelli, dalla stessa mattonella del gol, ma la sua conclusione questa volta non è precisa.

Nella ripresa il Molfetta scende in campo in maniera determinata e aggressiva e al 2' Varriale accorcia le distanze con un bel tiro al volo. Al 12' Lopez, scatenato, prima imbecca di tacco Gentile che colpisce il palo, poi insacca in rete un minuto dopo un tiro di Melillo ancora una volta mal respinto da Tucci. Al 35' occasione Molfetta con il solito Strambelli che prova il fendente dai venti metri ma la sua conclusione termina altra. Qualche istante più tardi però il sinistro magico di Strambelli non perdona e, sempre su calcio di punizione, trova il sette e trafigge ancora una volta Suma. Finale concitato e nervoso, con il direttore di gara che fischia la fine della partita un minuto prima dei 5' di recupero assegnati. Veementi le proteste dei padroni di casa che portano all'espulsione di Meduri per doppio giallo.

Nulla da segnalare nel recupero aggiuntivo, il Fasano conquista una vittoria fondamentale e sale a quota 31 punti in classifica.

IL TABELLINO

MOLFETTA CALCIO-FASANO 3-4

Reti: 3' p.t. e 32' p.t. Camara, 13' p.t. aut. Lavopa (FA), 16' p.t. e 38' s.t. Strambelli, 2' s.t. Varriale (MC), 13' s.t. Lopez (FA).

MOLFETTA CALCIO: Tucci, Cianciaruso, Dubaz, Varriale, Pinto, Fucci (27' s.t. Marolla), Lavopa, Caprioli (19' s.t. Rafetraniana), Lacarra (19' s.t. Ventura), Strambelli, Triggiani. A disposizione: Rollo, Kaleba, Mele, Conteh, Afri, Massarelli. Allenatore: Renato Bartoli.

FASANO: Suma, Camara, Urquiza, Meduri, Petruzzi, De Miranda, Gille (37' s.t. Amoruso), Bernardini, Lopez (26' s.t. Dambros), Melillo (37' s.t. Urruty), Gentile (32' s.t. Dellino). A disposizione: Pontet, Maffini, Nellar, Losavio, Trovè. Allenatore: Vito Costantini.

Arbitro: Marco Russo della sezione di Torre Annunziata. Assistenti: Domenico Romano della sezione di Nola e Francesco Facchini della sezione di Bologna.

Note: partita disputata a porte chiuse a causa di restrizioni anti Covid.

Ammoniti: Lacarra, Strambelli (MC); Petruzzi, Gentile, Urquiza, De Miranda, Camara, Dambros (FA).

Espulsi: al 50' del s.t. Meduri (MC) per doppio giallo.

Recupero: 1' p.t.; 5' s.t.